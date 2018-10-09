Макей высказался за создание единого антитеррористического фронта силами международных организаций

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь поддерживает создание единого антитеррористического фронта и сплочение усилий ООН, ОБСЕ, ОДКБ, СНГ и других профильных организаций. Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил сегодня на открытии международной конференции "Предотвращение и борьба с терроризмом в цифровую эпоху", передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы выступаем за целостный подход, основанный на соблюдении принципов международного права без двойных стандартов. Дробление контртеррористических усилий по коалициям, которые преследуют свои политические цели, подключение негосударственных субъектов, поддержка одних террористических организаций в борьбе с другими приведут лишь к усугублению угроз терроризма и экстремизма, - заявил Владимир Макей. - Поэтому мы поддерживаем создание единого антитеррористического фронта, сплочение усилий ООН, ОБСЕ, ОДКБ, СНГ и иных профильных организаций".

Беларусь также приветствует подписание в сентябре этого года в Нью-Йорке Кодекса поведения для достижения мира, свободного от терроризма.

"Для нас особенно символичен тот факт, что нынешняя конференция стала первым крупным международным мероприятием после подписания на прошлой неделе в Вене меморандума о взаимопонимании между ООН и ОБСЕ по вопросам борьбы с терроризмом. Рассчитываем, что наша встреча позволит внести конкретный содержательный вклад в реализацию этого меморандума и укрепить синергию действий, а также повысить эффективность международных усилий по противодействию террористической угрозе", - добавил министр.-0-