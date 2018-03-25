Маргвелашвили: Грузия видит большой ресурс в отношениях с Беларусью

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Грузия видит большой ресурс в отношениях с Беларусью. Об этом Президент Грузии Гиоргий Маргвелашвили заявил в интервью телеканалу ОНТ, сообщает БЕЛТА.

Президент подчеркнул, что считает прекрасными перспективы развития сотрудничества с Беларусью. "Это дружба двух лидеров, которая уже принесла плоды. И не абстрактные, а конкретные. И это будет сотрудничество, которое будет осязаемо не теоретически, а практически для рядового белоруса и для рядового грузина. И перспектива только растет. Я не вижу ни одного фактора, который мог бы создать проблемы для этой перспективы. Мы видим большой ресурс в этих отношениях и между двумя свободолюбивыми и трудолюбивыми народами", - заявил Гиоргий Маргвелашвили.

Он также поделился впечатлениями от общения с Президентом Беларуси Александром Лукашенко и отметил, что ему нравится подход белорусской стороны к развитию отношений. "Когда ты говоришь с Президентом Беларуси, ты говоришь о том, как сделать лучше жизнь рядовых граждан. Вот это особенно для меня интересно. Поэтому мы смогли найти общие подходы, общий язык и через это сближением мы перешли уже на такой уровень отношений", - сказал грузинский лидер.

Гиоргий Маргвелашвили в этой связи очень образно обозначил большое число договоренностей, достигнутых в ходе прошедшего 22-23 марта официального визита главы белорусского государства: "Это были не то что даже договора. Это была целая библиотека. По моему, мы подписывали в течение стольких... Эти договора последовали за этой эмоцией - как изменить жизнь рядовых граждан к лучшему".

Он подчеркнул готовность Беларуси делиться опытом по различным направлениям. "Белорусы смотрят на нас не как на рынок, который нужно до конца употребить, а как на партнеров", - отметил Президент Грузии.

Гиоргий Маргвелашвили также подчеркнул большой опыт Александра Лукашенко на посту главы государства. "Человек, который встречался со многими лидерами, имеет отличные отношения с десятками лидеров мирового масштаба. Который делится с тобой этим опытом и смотрит на политические процессы с большим опытом тех отношений, которые у него давно были. Эти качества на меня влияют и облегчают конкретные переговоры и продвижение проектов, которые очень значимы сейчас для Грузии", - сказал грузинский лидер.-0-