Маргвелашвили: работая с белорусами, мы меняем жизнь рядовых граждан

22 марта, Тбилиси /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Сотрудничество между Беларусью и Грузией направлено на улучшение жизни граждан обеих стран. Об этом заявил Президент Грузии Гиоргий Маргвелашвили сегодня на торжественном приеме в честь Президента Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"Работая с белорусами, мы меняем жизнь рядовых граждан, и это имеет особое значение и особо воспринимается политиками. Думаю, что, смотря на наши отношения, многие страны могут сказать, что это пример того, как могут сотрудничать государства не в урон своим интересам, а, наоборот, наращивая свои возможности и создавая возможности другим братским странам и народам. Спасибо за те годы дружбы и сотрудничества, которые мы провели вместе и которые увенчались значительными договорами и проектами", - заявил грузинский лидер.

Он подчеркнул огромную роль, которую сыграл приезд главы белорусского государства Александра Лукашенко в нынешних белорусско-грузинских отношениях. "Мы смогли зафиксировать наши двусторонние отношения в ряде особо значимых документов, которые создают прочную основу для сотрудничества между нашими народами и странами. Это также для меня возможность поблагодарить вас за особое отношение к грузинам. Вы всегда были открыты для помощи, сотрудничества и для развития двусторонних отношений на благо наших государств", - сказал Гиоргий Маргвелашвили.

Президент также особо подчеркнул, что сотрудничество осуществляется на благо простых граждан как Грузии, так и Беларуси. "Вы не только помогаете нам и развиваете вместе с нами торгово-экономические отношения, тот подход, который есть у белорусов: не только продавать, но и давать возможность здесь же, в Грузии, создавать и научные, и прикладные центры для развития производства. Все это идет от того подхода, который у вас существует и по отношению к своему, и по отношению к братским народам", - отметил Президент Грузии.

"Я сегодня не раз повторял, что я завидую тому, как развивается ваша промышленность по всем направлениям, начиная от сельского хозяйства, заканчивая высокими технологиями. То, что Беларусь смогла не растранжирить, а сохранить и приумножить ту экономическую мощь, которая существовала, - это заслуга связана с вашим лидерством и ролью", - сказал Гиоргий Маргвелашвили.-0-