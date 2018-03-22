22 марта, Тбилиси /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Грузии Гиоргий Маргвелашвили рассчитывает на новый импульс развития отношений с Беларусью. Об этом он заявил сегодня на переговорах в расширенном составе с главой белорусского государства Александром Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.
Президент Грузии поблагодарил главу белорусского государства за те форматы сотрудничества, которые разрабатываются и реализуются, начиная со времени первого официального визита Александра Лукашенко в Грузию в 2015 году.
Грузинский лидер отметил, что стороны в ходе нынешнего визита подписывают ряд документов, которые создают стабильную основу двусторонних отношений по различным направлениям. Он охарактеризовал эти договоренности, как исторические.
Гиоргий Маргвелашвили также высказал слова благодарности за открытость и сотрудничество в ходе переговоров и те планы на будущее, которые Беларусь и Грузия намерены реализовывать на благо народов двух стран. "Надеюсь, что ваш визит придаст еще больший импульс для наших двусторонних отношений", - сказал грузинский лидер. -0-
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