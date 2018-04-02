Медведев: дальнейшее наращивание кооперации отвечает интересам Беларуси и России

2 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Дальнейшее наращивание кооперации отвечает интересам Беларуси и России. Об этом говорится в поздравлении премьер-министра России Дмитрия Медведева, направленном председателю правительства Беларуси Андрею Кобякову по случаю Дня единения народов Беларуси и России, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Кабинета министров РФ.

Дмитрий Медведев отметил, что в Союзном государстве активно налаживается эффективное взаимодействие, направленное на укрепление взаимовыгодного торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Осуществляются масштабные проекты в промышленности, энергетике, инфраструктуре, высоких технологиях и других областях.

"Россия и Беларусь поддерживают интеграционную работу в рамках Евразийского экономического союза. Убежден, что дальнейшее наращивание практической кооперации, реальное продвижение новых перспективных инициатив и программ в полной мере отвечают интересам двух стран", - заявил премьер-министр России.-0-