Местное самоуправление в Беларуси имеет реальное влияние на центральную власть - Ермошина

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Местное самоуправление в Беларуси имеет реальное влияние на центральную власть. Такое мнение журналистам высказала председатель Центризбиркома Лидия Ермошина, передает корреспондент БЕЛТА.

Для мониторинга на местных выборах в Беларуси аккредитовано 46 международных наблюдателей - сотрудников дипломатических представительств, работающих в Беларуси. Больше всего их направили посольства Литвы, России и США. Журналисты поинтересовались, чем, по мнению, Лидии Ермошиной, вызван такой большой интерес. "Дипломаты, которые работают в Беларуси, интересуются всеми событиями, которые происходят в стране. Им интересно, из кого будет складываться местное самоуправление. Потому что оно реально влияет и на центральную власть", - отметила председатель ЦИК.

За избирательной кампанией в Беларуси следят более 28 тыс. национальных наблюдателей. По словам Лидии Ермошиной, поступающие от них жалобы Центральная комиссия успешно разрешает.

Сегодня в Беларуси проходят выборы в местные Советы. Зарегистрировано 22 тыс. 289 кандидатов в депутаты. В общей сложности между участниками кампании будет распределено немногим более 18 тыс. мандатов.-0-