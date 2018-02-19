Местные Советы депутатов 28-го созыва полноценно заработают в течение месяца - Ермошина

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Местные Советы депутатов 28-го созыва полноценно заработают в течение месяца, сообщила председатель ЦИК Беларуси Лидия Ермошина в эфире телеканала "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Депутаты приступят к работе через месяц после выборов, а, возможно, и раньше - это крайний срок. К середине марта все местные Советы точно заработают", - сказала Лидия Ермошина.

В местные Советы в Беларуси избраны 18 110 депутатов. Явка избирателей превысила 77%. "Выборы проходили активно везде, при широком наблюдении: более 35 тыс. местных наблюдателей, 46 международных", - отметила председатель ЦИК.

"В целом процесс выборов прошел достаточно спокойно. Жалоб, конфликтов немного, - добавила Лидия Ермошина. - Все наблюдатели прекрасно знают объем своих прав и обязанностей. На конфликт идут только местные наблюдатели. Что касается взаимоотношений с международными наблюдателями, ни одного обращения в ЦИК о том, что где-то наблюдателю не оказали должный прием, не поступало, и я надеюсь, что не поступит".

Она также отметила, что на выборы Президента России поедут два наблюдателя от ЦИК Беларуси. "Я пропущу, надо учить других. Пришла молодая смена, люди, которые никогда не были на выборах в России, тем более на выборах Президента. Это подготовка и обучение членов ЦИК к нашим выборам - выборам Президента Беларуси", - добавила Лидия Ермошина.-0-