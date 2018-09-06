Международная конференция высокого уровня по борьбе с терроризмом пройдет в Минске - МИД

6 сентября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Международная конференция высокого уровня по вопросам предотвращения и борьбы с терроризмом состоится в Минске 9-10 октября. Об этом сообщил сегодня на брифинге начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз, передает корреспондент БЕЛТА.

Организаторами мероприятия выступают Министерство иностранных дел Беларуси и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе.

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