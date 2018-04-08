Межкультурный диалог Содружества будет обсуждаться на заседании МПА СНГ в Санкт-Петербурге

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Межкультурный диалог стран Содружества будет обсуждаться 13 апреля на пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи государств - участников СНГ в Санкт-Петербург. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-центре МПА СНГ.

Основная тема заседания "Межкультурный диалог стран Содружества: состояние, перспективы и правовое обеспечение" посвящена Году культуры в СНГ. Парламентские делегации государств - участников МПА обсудят проекты модельных документов, подготовленных членами постоянных комиссий и экспертами. "В частности, в повестку дня включены законопроекты, разработанные постоянными комиссиями МПА СНГ по культуре, информации, туризму и спорту, по науке и образованию, по социальной политике и правам человека, по вопросам обороны и безопасности, а также по аграрной политике, природным ресурсам и экологии", - уточнили в пресс-центре.

Совет МПА СНГ соберется 12 апреля, в нем примут участие главы парламентских делегаций. "В ходе заседания члены совета рассмотрят ряд вопросов, касающихся деятельности ассамблеи и ее секретариата, подведут итоги работы МПА СНГ в 2017 году и обсудят план работы на предстоящий период", - проинформировали в пресс-центре.

Кроме того, 12 апреля в Санкт-Петербурге состоится очередное заседании совета Парламентской ассамблеи ОДКБ. В нем примут участие руководители парламентов Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана, а также генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров, делегации парламентов-наблюдателей при ПА ОДКБ и партнерских организаций. Планируется, что совет подведет итоги минской сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, обсудит обстановку в зоне ответственности организации и меры по противодействию вызовам и угрозам коллективной безопасности на современном этапе. Предметом обсуждения станут также поправки в программу деятельности ПА ОДКБ по сближению и гармонизации национального законодательства стран - членов организации на 2016-2020 годы, приоритеты председательства Казахстана в ОДКБ в 2018 году и другие вопросы.

Планируется, что белорусскую парламентскую делегацию на мероприятиях МПА СНГ и ПА ОДКБ возглавит председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко.-0-