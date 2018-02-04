Межмидовские консультации по развитию сотрудничества стран СНГ пройдут 7-8 февраля в Минске

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Межмидовские консультации, посвященные взаимодействию в СНГ в 2018 году, пройдут в Минске 7-8 февраля, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ.

Планируется, что участие в заседании примет первый заместитель председателя Исполнительного комитета - Исполнительного секретаря СНГ Виктор Гуминский. На встрече представители внешнеполитических ведомств намерены обсудить задачи по развитию сотрудничества в Содружестве.

Участники консультаций подведут итоги реализации плана многоуровневых межмидовских консультаций в СНГ на 2017 год и рассмотрят проект аналогичного документа на 2018-й. Как отметили в пресс-службе, "план многоуровневых межмидовских консультаций в СНГ на 2017 год выполнен в полном объеме, проведены все запланированные мероприятия". В частности, состоялись девять консультаций, одно заседание консультативного совета руководителей консульских служб. Дважды собирался консультативный комитет руководителей правовых служб министерств иностранных дел стран СНГ.

"На основании поступивших от внешнеполитических ведомств предложений Исполком СНГ подготовил проект плана консультаций на 2018 год, который в целом по тематике соответствует консультациям, успешно прошедшим в 2017 году. Документ планируется внести в установленном порядке на рассмотрение Совета министров иностранных дел СНГ, заседание которого состоится 6 апреля в Минске", - добавили в пресс-службе.-0-