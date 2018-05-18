МИД Беларуси и России провели в Москве консультации по проектам международной техпомощи

18 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Консультации на уровне руководителей структурных подразделений МИД Беларуси и России по вопросам взаимодействия в ООН и реализации проектов международной технической помощи состоялись 17-18 мая в Москве, сообщили БЕЛТА в пресс-службе посольства Беларуси в РФ.

"Рассмотрен широкий круг вопросов взаимодействия в гуманитарной сфере, в области прав человека, - отметили в пресс-службе. - Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в совместной реализации проектов международной технической помощи с учетом национальных приоритетов двух стран".

Белорусскую делегацию на консультациях возглавила начальник главного управления многосторонней дипломатии МИД Лариса Бельская.-0-