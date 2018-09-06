МИД Беларуси инициировал проведение в Минске семинара по правам человека

6 сентября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека и представительство ООН в Беларуси 11-14 сентября проведут в Минске практический семинар для белорусских государственных органов. Об этом сегодня на брифинге сообщил начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь Министерства иностранных дел Анатолий Глаз, передает корреспондент БЕЛТА.

Тема семинара - "Взаимодействие с механизмами ООН по защите прав человека. Роль национального механизма по подготовке докладов и осуществлению последующей деятельности". Анатолий Глаз обратил внимание на то, что это мероприятие инициировало Министерство иностранных дел Беларуси в соответствии с осуществлением Национального плана действий по правам человека.

Семинар направлен на укрепление потенциала белорусских госорганов по взаимодействию с международной правозащитной системой.-0-