МИД Беларуси настаивает на переводе Юрия Политики в лечебное учреждение и дополнительном обследовании

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство иностранных дел Беларуси настораживает факт телесных повреждений у обвиняемого в Украине Юрия Политики. Об этом говорится в ответе начальника управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретаря МИД Беларуси Анатолия Глаза на вопрос журналистов, сообщает БЕЛТА.

Отвечая на просьбу подтвердить информацию о том, что во время судебных слушаний 27 и 28 августа 2018 года в Новозаводском районном суде Чернигова по делу гражданина Беларуси Юрия Политики принято решение о продлении его содержания под стражей, представитель МИД сказал: "Да, эта информация соответствует действительности. МИД внимательно следит за процессом".

Адвокаты белоруса также обратили внимание суда на травмы обвиняемого. "Нас очень настораживает факт получения обвиняемым травм, одна из которых может быть классифицирована как тяжкое телесное повреждение. Не стоит забывать и о ранее подававшихся белорусским гражданином жалобах о применении к нему незаконных методов дознания. Все это требует тщательнейшего разбирательства, поэтому мы настаиваем на переводе Юрия Политики в лечебное учреждение закрытого типа и проведении дополнительного медицинского обследования", - отметил Анатолий Глаз.

Как сообщалось БЕЛТА, генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк обратился к генпрокурору Украины Юрию Луценко с просьбой организовать проверку по факту причинения телесных повреждений содержащемуся под стражей в СИЗО Чернигова гражданину Беларуси Юрию Политике.

В настоящее время суд Новозаводского района Чернигова рассматривает уголовное дело по обвинению Юрия Политики в шпионаже.

По имеющейся информации, мать Юрия Политики после посещения сына 17 августа 2018 года в следственном изоляторе обратилась в посольство Беларуси в Украине с заявлением об избиении его сокамерником. "В ходе консульского доступа к Юрию Политике 23 августа 2018 года эта информация подтвердилась. В результате побоев у содержащегося под стражей выявлены перелом височной кости слева и гематома под левым глазом", - говорится в сообщении генпрокуратуры.

Как подчеркнула консульская служба, перед инцидентом, несмотря на возражения, Юрия Политику перевели в другую камеру, при этом администрация учреждения высказывала угрозы помещения его в карцер. В Генпрокуратуре добавили, что о спланированном характере произошедшего свидетельствует не вызванный необходимостью перевод обвиняемого в другую камеру.

Также отмечается, что избиение Юрия Политики произошло 7 августа 2018 года - после состоявшейся пятью днями ранее встречи заместителя генерального прокурора Беларуси Алексея Стука с руководством Генпрокуратуры Украины. "Белорусская сторона тогда высказывала обеспокоенность ситуацией с Юрием Политикой, обращала внимание на имевшие место недозволенные методы ведения следствия, в том числе применение пыток и унижений", - заявили в надзорном ведомстве.

В прокуратуре добавили, что продолжается целенаправленное физическое и психоэмоциональное воздействие на Юрия Политику с целью его принуждения к признанию вины в предъявленном обвинении.

В письме Александр Конюк призвал украинского коллегу принять надлежащие меры по обеспечению условий содержания Юрия Политики под стражей, исключению возможности провокаций и применения к нему противоправного воздействия.

Вопрос соблюдения во время уголовного процесса прав Юрия Политики находится на контроле Генеральной прокуратуры Беларуси.-0-