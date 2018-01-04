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МИД Беларуси отмечает дальнейшее поступательное развитие отношений с США

Политика 04.01.2018 | 12:29
Фото из архива
Фото из архива

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отношения Беларуси с США характеризуются дальнейшим поступательным развитием. Об этом говорится в Обзоре итогов внешней политики Беларуси и деятельности Министерства иностранных дел в 2017 году, сообщает БЕЛТА.

"Отношения с США характеризуются дальнейшим поступательным развитием. Стороны продолжили взаимодействие в сферах взаимного интереса: торгово-экономической, гуманитарной, борьбы с международной организованной преступностью, профессиональных обменов. Интенсифицировалось взаимодействие по линии экспертного сообщества", - отмечается в обзоре.

Так, для участия в сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ Минск посетила делегация членов Конгресса США. С ней также встретился Президент Беларуси Александр Лукашенко.

В апреле 2017 года в США провели первый в истории двусторонних отношений белорусско-американский форум малого и среднего бизнеса, организованный совместно с Республиканской конфедерацией предпринимательства. А в июне национальная экспозиция Беларуси открылась на выставке высоких технологий eMerge Americas в штате Флорида. В течение года состоялись визиты белорусских делегаций деловых кругов в штаты Арканзас, Нью-Йорк, Оклахома, Северная Дакота.

"Успешно развивалось сотрудничество по вопросам предотвращения незаконного транзита ядерных и радиоактивных материалов, борьбы с преступлениями в сфере высоких технологий. Продолжился начатый в 2015 году диалог по правам человека", - констатировали в министерстве.

Кроме того, в 2017 году динамично развивались отношения Беларуси с Канадой. Так, активизируются дипломатические, межведомственные и деловые контакты. Впервые в истории двусторонних отношений в феврале Канаду посетил заместитель министра иностранных дел Беларуси.

Летом канадская делегация приняла участие в сессии ПА ОБСЕ в Минске. На полях мероприятия состоялась встреча канадских парламентариев с белорусскими коллегами. А в декабре на полях Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Вене прошла встреча руководителей внешнеполитических ведомств Беларуси и Канады.-0-

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Теги
Беларусь, МИД, США
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