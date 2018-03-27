МИД Беларуси ответил на заявление в ЕС по поводу "непропорциональной" реакции властей на несанкционированные акции

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство иностранных дел Беларуси ответило на комментарий пресс-секретаря Европейской службы внешних действий в связи состоявшимися в Беларуси мероприятиями, посвященными 100-летию БНР, и якобы имевшей место непропорциональной реакции властей. Об этом, отвечая на вопрос БЕЛТА, сообщил начальник управления информации и цифровой дипломатии МИД Дмитрий Мирончик.
"В МИД ознакомились с комментарием пресс-секретаря Европейской службы внешних действий по данной теме. Отмечаем, что все мероприятия, на которые были получены в установленном порядке разрешения органов власти, прошли организованно и без инцидентов. Правоохранительные органы действовали строго в соответствии с законом", - сказал Дмитрий Мирончик.
"На фоне событий в самих странах - членах Европейского союза заявления о том, что реакция властей на несанкционированные акции была якобы непропорциональной, можно расценивать как по меньшей мере необъективные", - заявил представитель МИД.
Он отметил, что белорусская сторона готова к продолжению равноправного диалога с Европейским союзом и его странами-членами на основе взаимного уважения и без двойных стандартов.-0-
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