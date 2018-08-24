МИД Беларуси прокомментировал назначение Бабича послом России и спецпредставителем президента РФ

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство иностранных дел Беларуси рассчитывает, что новый посол России благодаря статусу спецпредставителя президента РФ сможет более эффективно и оперативно решать комплекс вопросов двустороннего взаимодействия в торгово-экономической сфере. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз.
В ведомстве отметили, что происходящая ротация послов является нормальным процессом для дипломатической службы. "При этом сегодня мы прежде всего хотели бы поблагодарить убывающего посла России Александра Сурикова за его многолетнюю искреннюю работу и весомый вклад в развитие наших отношений", - сказал Анатолий Глаз.
В МИД обратили внимание, что новый посол России в Беларуси наделяется статусом специального представителя президента РФ по развитию торгово-экономического сотрудничества между двумя странами. "Это в очередной раз свидетельствует об особом характере, серьезном масштабе и высоком уровне белорусско-российского сотрудничества. Надеемся, что этот статус позволит новому главе российской дипломатической миссии более эффективно и оперативно решать комплекс вопросов двустороннего взаимодействия в торгово-экономической сфере, что очень важно для обеих наших стран", - подчеркнул пресс-секретарь.
Как сообщалось, Президент России Владимир Путин назначил Михаила Бабича Чрезвычайным и Полномочным Послом в Беларуси и своим спецпредставителем по развитию торгово-экономического сотрудничества с Беларусью.
Соответствующие указы были опубликованы 24 августа на российском официальном интернет-портале правовой информации.
На встрече с дипломатом Владимир Путин выразил надежду, что тот будет позитивно и самым активным образом влиять на процессы в межгосударственных отношениях.
Ранее Михаил Бабич занимал пост полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе.-0-
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