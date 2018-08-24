МИД Беларуси прокомментировал назначение Бабича послом России и спецпредставителем президента РФ

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство иностранных дел Беларуси рассчитывает, что новый посол России благодаря статусу спецпредставителя президента РФ сможет более эффективно и оперативно решать комплекс вопросов двустороннего взаимодействия в торгово-экономической сфере. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз.

В ведомстве отметили, что происходящая ротация послов является нормальным процессом для дипломатической службы. "При этом сегодня мы прежде всего хотели бы поблагодарить убывающего посла России Александра Сурикова за его многолетнюю искреннюю работу и весомый вклад в развитие наших отношений", - сказал Анатолий Глаз.

Михаил Бабич назначен послом России в Беларуси Назначить Бабича Михаила Викторовича Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Беларусь, говорится в указе.

В МИД обратили внимание, что новый посол России в Беларуси наделяется статусом специального представителя президента РФ по развитию торгово-экономического сотрудничества между двумя странами. "Это в очередной раз свидетельствует об особом характере, серьезном масштабе и высоком уровне белорусско-российского сотрудничества. Надеемся, что этот статус позволит новому главе российской дипломатической миссии более эффективно и оперативно решать комплекс вопросов двустороннего взаимодействия в торгово-экономической сфере, что очень важно для обеих наших стран", - подчеркнул пресс-секретарь.

Как сообщалось, Президент России Владимир Путин назначил Михаила Бабича Чрезвычайным и Полномочным Послом в Беларуси и своим спецпредставителем по развитию торгово-экономического сотрудничества с Беларусью.

Путин новому послу Бабичу: с Беларусью нас связывают особые отношения, это главный партнер России В свою очередь Михаил Бабич отметил, что президент России поставил задачу в ближайшее время довести товарооборот двух стран до $50 млрд.

Соответствующие указы были опубликованы 24 августа на российском официальном интернет-портале правовой информации.

На встрече с дипломатом Владимир Путин выразил надежду, что тот будет позитивно и самым активным образом влиять на процессы в межгосударственных отношениях.

Ранее Михаил Бабич занимал пост полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе.-0-