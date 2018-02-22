МИД Беларуси разделяет озабоченность в связи с планами польских радикалов провести марш в Гайновке

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. МИД Беларуси разделяет озабоченность белорусских парламентариев в связи с планами польских радикалов провести марш в Гайновке. Об этом заявил сегодня журналистам начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Дмитрий Мирончик, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы разделяем озабоченность наших парламентариев в связи с планами польских праворадикалов в очередной раз провести марш в городе Гайновка. Один из деятелей, которому они хотят воздать почести, - это главарь бандформирования Ромуальд Райс по кличке Бурый, он военный преступник. И это не просто наше или чье-то мнение. Это мнение и однозначный вывод Института национальной памяти Польши. Эта специально созданная польская структура констатировала, что действия Бурого - преступления с признаками геноцида", - сказал Дмитрий Мирончик.

Он напомнил, что на совести Райса десятки сожженных вместе с их жителями белорусских деревень, сотни убитых и искалеченных мирных граждан, среди которых дети, женщины и старики. Они были уничтожены или изувечены только потому, что принадлежали к белорусскому этносу и имели православное вероисповедание. "Ничто не может оправдать геноцид - преступление против человечества. Двух мнений здесь быть не может", - подчеркнул пресс-секретарь.

Гайновка - польский город, где большинство населения имеет белорусские корни. Еще живы потомки жертв преступлений Бурого. "Нужно ли искусственное разжигание вражды между белорусами и поляками? Нужно ли нагнетание напряженности на национальной, конфессиональной почве? Или все-таки нам нужен исторический диалог, который только начал развиваться между нашими странами?" - задал вопросы Дмитрий Мирончик.

От себя лично он добавил, что в польском национальном пантеоне достаточно героев, в том числе общих для двух народов. "Уверен, в нем не должно быть места военным преступникам, людям, чьи руки по локоть в крови безвинных жертв, в том числе женщин и детей. Хотя решать это, конечно, самим полякам", - резюмировал представитель МИД.

Ранее планируемые в польской Гайновке праворадикальные акции прокомментировал БЕЛТА председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания по международным делам Валерий Воронецкий. По его словам, проведение марша и показ документального фильма, восхваляющих Бурого и подобных ему военных преступников в Гайновке - городе, где большинство населения имеет белорусские корни, по сути своей являются провокацией, направленной на искусственное нагнетание напряженности и разжигание вражды между белорусами и поляками, православными и католиками. "И особенно цинично, что она планируется на фоне принятого в Польше закона об уголовном преследовании за пропаганду так называемой бандеровской идеологии", - заявил парламентарий.-0-