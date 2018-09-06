МИД Беларуси сомневается в способности украинской стороны обеспечить соответствующие условия содержания Юрия Политики

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. МИД Беларуси сомневается в способности украинской стороны обеспечить условия содержания белорусского гражданина Юрия Политики под стражей, которые бы исключили провокации и применение к нему противоправного воздействия. Такую точку зрения выразил сегодня на брифинге начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь Министерства иностранных дел Анатолий Глаз, передает корреспондент БЕЛТА.
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