МИД Германии заявил о безальтернативности минского процесса

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Германия привержена работе в рамках минского процесса по урегулированию ситуации на востоке Украины. Об этом заявил в Берлине глава МИД ФРГ Хайко Маас на пресс-конференции по итогам переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, сообщает ТАСС.
"Мы также затронули ситуацию в Украине. Абсолютно ясно, что Германия не забудет о людях, живущих в Донбассе. Украина нуждается в долгосрочном перемирии, которое соблюдалось бы всеми сторонами", - сказал он. "Замены для минского процесса нет. Мы хотим достичь прогресса", - отметил Хайко Маас.
Он также добавил, что "встреча нормандского формата на экспертном уровне пройдет в скором времени".-0-
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