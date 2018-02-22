МИД: легитимность местных выборов определяется не внешними оценками, а исключительно волей народа

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легитимность избранных в Беларуси депутатов местных Советов определяется не внешними оценками, а исключительно волей народа. Об этом заявил сегодня журналистам начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик, передает корреспондент БЕЛТА.

"Ознакомились с заявлением пресс-секретаря Европейской службы внешних действий в отношении прошедших выборов в местные Советы депутатов в Беларуси. Хотел бы подчеркнуть, что легитимность представителей местных органов власти, избранных в строгом соответствии с национальным законодательством, определяется не внешними оценками, а исключительно волей народа", - подчеркнул представитель МИД.

"Выработка избирательного законодательства и процедур, включая определение их темпов, это суверенное право Беларуси. Вместе с тем мы остаемся привержены нашему конструктивному диалогу с БДИПЧ ОБСЕ и другими международными партнерами по избирательной проблематике. Именно в духе такого диалога и открытости Беларусь добровольно пригласила к наблюдению за местными выборами представителей дипломатического корпуса, в том числе из стран ЕС", - сказал Дмитрий Мирончик.

Пресс-секретарь МИД добавил, что Беларусь намерена и далее придерживаться линии на развитие диалога и взаимовыгодного сотрудничества с Евросоюзом по широкому спектру вопросов взаимного интереса.-0-