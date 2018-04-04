МИД о ситуации в Солсбери: только открытое расследование даст объективную информацию о виновных

4 апреля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь твердо уверена, что только авторитетное и открытое расследование с участием всех заинтересованных сторон в четком соответствии с Конвенцией о запрещении химоружия даст информацию, на основании которой можно будет сделать объективные выводы о виновных в ситуации в городе Солсбери. Об этом заявил сегодня на брифинге начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик, передает корреспондент БЕЛТА.

"Наш министр уже четко высказался по данному вопросу. Любое обострение ситуации в регионе категорически не выгодно для Беларуси. Греть суп на пожаре из собственного дома - верх глупости, - сказал Дмитрий Мирончик. - Мы крайне обеспокоены возможным применением нервно-паралитического вещества в Солсбери. Беларусь была и остается категорическим противником применения химического оружия. Виновные в таких преступлениях должны привлекаться к ответственности".

При этом пресс-секретарь отметил, что вначале этих виновных нужно однозначно и достоверно установить.

Дмитрий Мирончик также сообщил, что сегодня представитель Беларуси при ОЗХО доведет нашу позицию на внеочередной сессии исполнительного совета организации, которая проводится по инициативе России. "По данной теме мы работаем с нашими партнерами и в ОДКБ, и в других форматах, благо их достаточно. Но это не имеет и не будет иметь ничего общего с посредничеством", - добавил пресс-секретарь МИД.

От себя лично он сказал, что высылками дипломатов вопрос не решить. В конце концов, именно эти люди должны договариваться и находить выход из кризисных ситуаций.-0-