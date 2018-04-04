МИД о взаимном признании с Россией виз: идет нормальный переговорный процесс

4 апреля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь и Россия в настоящее время обсуждают вопросы по проекту соглашения о взаимном признании виз. Об этом сообщил сегодня на брифинге начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик, передает корреспондент БЕЛТА.
"Идет нормальный переговорный процесс. Есть совпадающие позиции. Вопросы, по которым мы пока расходимся, обсуждаются на страновом уровне заинтересованными ведомствами", - отметил он.
"Как только российская сторона скоординирует межведомственные подходы, состоится очередной раунд переговоров, мы готовы", - заявил пресс-секретарь МИД.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4137 BYN
|2.41 BYN
|2.415 BYN
|USD
|1.9593 BYN
|1.964 BYN
|1.965 BYN
|RUB
|3.4037 BYN
|3.395 BYN
|2.42 BYN