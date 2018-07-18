МИД продолжает искать пути решения вопроса об отказах белорусам во въезде в Израиль

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство иностранных дел Беларуси в сотрудничестве с израильскими партнерами продолжает искать пути решения вопроса об отказах белорусам во въезде в Израиль. Об этом заявили в ведомстве во время проводимого в Facebook консульского дня, сообщает БЕЛТА.

В МИД напомнили, что уже несколько лет между странами действует соглашение о безвизовом режиме, но статистика прошлого года и первого полугодия 2018-го показывает значительный рост отказов белорусским гражданам во въезде на израильскую территорию со стороны миграционной службы Израиля.

"Разумеется, такая ситуация вызывает у нас беспокойство, которое мы предметно доводим до наших израильских партнеров. Уже состоялся ряд консультаций на различных уровнях по поиску путей решения проблемы. Однако конкретное решение вопроса в большей степени зависит все же от наших израильских партнеров", - отметили в МИД.-0-