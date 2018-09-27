МИД рассказал о состоянии здоровья осужденного в Беларуси за шпионаж Павла Шаройко

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Осужденный в Беларуси за шпионаж украинец Павел Шаройко прошел медицинское обследование, никаких патологий по его результатам у него не выявлено. Об этом сообщил сегодня журналистам пресс-секретарь Министерства иностранных дел Анатолий Глаз, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Анатолия Глаза, Павел Шаройко прошел на прошлой неделе полноценное медицинское обследование в учреждении здравоохранения со всеми лабораторными исследованиями. "Он осмотрен рядом профильных специалистов, никаких патологий не выявлено", - подчеркнул пресс-секретарь.

В МИД обратили внимание, что белорусская сторона выполняет все свои обязательства по заключенной с Украиной консульской конвенции. "Абсолютно все просьбы о консульском доступе к осужденному гражданину Украины нами удовлетворяются. Сотрудники посольства Украины посещали его уже пять раз", - добавил Анатолий Глаз.-0-