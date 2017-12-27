МИД РФ: Россия с пониманием относится к стремлению Беларуси развивать отношения с Европой

27 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Россия с пониманием относится к стремлению Беларуси развивать отношения с Европой, в том числе и в формате "Восточного партнерства". Об этом заявил статс-секретарь - заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин сегодня в интервью корреспонденту БЕЛТА и журналистам СМИ Союзного государства.

"Беларусь, естественно, развивает свои внешние контакты не только с Россией, она хочет быть активной и в отношениях с европейскими странами, с Соединенными Штатами, с Китаем, со странами Юго-Восточной Азии, - отметил Григорий Карасин. - Отсюда стремление участвовать во всех интеграционных региональных организациях. Это вполне естественно. Россия в этом смысле не является какой-то ревнительницей того, что вот только с нами и ни с кем больше, как это модно сейчас делать в некоторых объединениях".

"Главное, чтобы все наши внешние контакты шли в рамках тех союзных отношениях, о которых мы условились. Это единственное мерило, за которым мы следим", - подчеркнул замглавы МИД РФ.-0-