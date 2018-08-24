Михаил Бабич назначен послом России в Беларуси

24 августа, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Президент России Владимир Путин назначил Михаила Бабича, ранее занимавшего пост полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе, Полномочным Послом России в Беларуси. Соответствующий указ опубликован сегодня на российском официальном интернет-портале правовой информации.

Путин новому послу Бабичу: с Беларусью нас связывают особые отношения, это главный партнер России В свою очередь Михаил Бабич отметил, что президент России поставил задачу в ближайшее время довести товарооборот двух стран до $50 млрд.

Назначить Бабича Михаила Викторовича Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Беларусь, говорится в указе.

Другим указом российский президент назначил Михаила Бабича спецпредставителем президента РФ по развитию торгово-экономического сотрудничества с Беларусью.

Назначить Бабича Михаила Викторовича специальным представителем президента Российской Федерации по развитию торгово-экономического сотрудничества с Республикой Беларусь, говорится в документе.

Михаил Бабич освобожден от должности полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе.-0-