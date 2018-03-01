Мингорсовет 28-го созыва возглавил Василий Панасюк

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председателем Минского городского Совета депутатов 28-го созыва избран Василий Панасюк, передает корреспондент БЕЛТА.

Василий Панасюк избирался депутатом Мингорсовета 24-го, 25-го, 26-го и 27-го созывов. Являлся заместителем председателя постоянной комиссии Совета по экономическому развитию, финансам и бюджету, возглавлял Мингорсовет 26-го и 27-го созывов.

Сегодня состоялась первая организационная сессия обновленного Мингорсовета. На нем утверждена структура Совета и состав постоянных комиссий, избран председатель и заместители председателя Совета, председатели постоянных комиссий, президиум.

Василий Панасюк родился 13 февраля 1966 года в поселке Мухавец Брестского района. Начал трудовой путь в 1988 году электрослесарем по ремонту электрических машин электрического цеха Минской ТЭЦ-4, работал инженером, мастером производственного участка, старшим мастером электрического цеха, заместителем начальника производственно-технического отдела станции. С 2003 года был директором филиала "Минская ТЭЦ-4" РУП "Минскэнерго".-0-