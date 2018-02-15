Министр иностранных дел Алжира впервые посетит Беларусь

15 февраля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Министр иностранных дел Алжира 19-21 февраля впервые посетит Беларусь. Об этом сообщил сегодня на брифинге начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик, передает корреспондент БЕЛТА.

Официальный представитель белорусского МИД обратил внимание на тот факт, что приезд Абделькадера Мессахеля станет первым визитом руководителя алжирского внешнеполитического ведомства в Беларусь за более чем 20-летнюю историю двусторонних отношений. Как планируется, состоятся переговоры высокого гостя с министром иностранных дел Владимиром Макеем, а также другими официальными лицами.

Дмитрий Мирончик подчеркнул, что в настоящее время стороны предметно работают над созданием правовой основы взаимодействия отраслевых органов государственного управления Беларуси и Алжира, развитием договорно-правовой базы сотрудничества в сельском хозяйстве, а также по консульской проблематике.-0-