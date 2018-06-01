Министр иностранных дел Монголии 3-5 июня посетит Беларусь

1 июня, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Министр иностранных дел Монголии Дамдины Цогтбаатар 3-5 июня посетит Беларусь с официальным визитом. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства страны.

Во время визита запланированы переговоры Дамдины Цогтбаатара с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем, на которых будет рассмотрен широкий спектр вопросов белорусско-монгольского сотрудничества. Как планируется, визит послужит импульсом для дальнейшего развития двусторонних контактов между государствами.-0-