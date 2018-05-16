16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минюсты Беларуси и Монголии подпишут договоры о взаимной правовой помощи и выдаче. Такая информация размещена на сайте белорусского министерства по итогам встречи руководителей двух ведомств, сообщает БЕЛТА.

Встреча министра юстиции Беларуси Олега Слижевского с министром юстиции и внутренних дел Монголии Цэндийном Нямдоржем прошла сегодня на полях VIII Петербургского международного юридического форума. Представители двух государств отметили важность заключения в ближайшей перспективе договоров о взаимной правовой помощи по гражданским и хозяйственным делам, по уголовным делам, о выдаче и о межведомственном сотрудничестве, которые подготовлены к подписанию.

Стороны обсудили и другие вопросы, которые относятся к компетенции ведомств, а также перспективы двустороннего сотрудничества в правовой сфере.-0-