Минск и Таллин прорабатывают организацию прямого авиасообщения

30 августа, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Вопросы организации прямого авиасообщения между Минском и Таллином обсудили 29 августа Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Эстонии Вячеслав Качанов с эстонским министром иностранных дел Свеном Миксером. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

На встрече были кратко рассмотрены основные направления белорусско-эстонских двусторонних отношений. Свен Миксер в позитивном ключе отметил наблюдающуюся активизацию белорусско-эстонских контактов во всех сферах.

Эстонский министр акцентировал внимание на укреплении двустороннего торгово-экономического взаимодействия. Отдельное внимание было уделено перспективам белорусско-эстонского сотрудничества в области цифровых технологий.-0-