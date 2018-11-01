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Минск приложит максимум усилий для разрешения конфликта на востоке Украины - Макей

Политика 01.11.2018 | 13:41
Владимир Макей. Фото из архива
Владимир Макей. Фото из архива

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минск приложит максимум усилий для разрешения конфликта на востоке Украины, заявил журналистам глава белорусского внешнеполитического ведомства Владимир Макей, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы готовы сделать все, чтобы он решился в Минске. Но в конечном итоге не важно, где это произойдет. Можно встретиться хоть в Антарктиде", - сказал Владимир Макей, отвечая на вопрос, действительно ли конфликт на востоке Украины может разрешиться в Минске.

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Теги
Макей, МИД, Украина
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