22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минск примет конференцию Группы поддержки Шелкового пути ПА ОБСЕ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Палаты представителей.

Заместитель председателя Палаты представителей Болеслав Пирштук принял участие во встрече Группы поддержки Шелкового пути ПА ОБСЕ, которая состоялась на полях зимней сессии ассамблеи в Вене. "На встрече рассмотрен проект программы Бакинской международной конференции, посвященной роли парламентариев в укреплении экономического сотрудничества и культурных связей вдоль Шелкового пути, которая состоится 13-14 марта. Участники заседания поддержали предложение главы белорусской парламентской делегации о проведении очередной конференции Группы поддержки в Минске в удобное для наших партнеров время", - проинформировали в пресс-службе.

Болеслав Пирштук также принял участие в заседании Постоянного комитета Парламентской ассамблеи ОБСЕ, на котором был рассмотрен обзор текущих международных политических вопросов, заслушаны доклады о деятельности специальных представителей ассамблеи, миссии ПА ОБСЕ по наблюдению за прошедшими выборами в Кыргызстане. Кроме того, была представлена информация о подготовке предстоящих мероприятий ПА ОБСЕ в 2018 году. "Руководитель парламентской делегации Швеции в ПА ОБСЕ Кент Харстед выступил с предварительным отчетом о своей деятельности в качестве специального представителя ПА ОБСЕ по Восточной Европе. В частности, он поблагодарил белорусскую сторону за прекрасную организацию его визита в страну 21-24 января и уровень проведенных встреч. Отдельно Кент Харстед остановился на вопросе внесения изменений в избирательное законодательство в соответствии с рекомендациями ОБСЕ", - сказали в Палате представителей. Болеслав Пирштук в свою очередь отметил, что белорусская сторона открыта и готова к конструктивному взаимодействию с БДИПЧ и Парламентской ассамблеей ОБСЕ, в чем Кент Харстед мог убедиться во время визита в Минск.

В пресс-службе рассказали также об участии белорусских парламентариев в мероприятиях сессии. Так, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам Ольга Попко выступила на заседании общего комитета ПА ОБСЕ по экономическим вопросам, науке, технологии и окружающей среде. Депутат затронула тему укрепления экономико-экологического измерения ОБСЕ. Она отметила, что дополнительные усилия организации в сферах экономического и социального развития, энергетической безопасности и защиты окружающей среды могут и должны стать реальным практическим вкладом в устойчивое развитие и стабильность стран всего пространства ОБСЕ в целом.

Кроме того, члены белорусской парламентской делегации встретились с руководством Парламентской ассамблеи ОБСЕ и парламентариями Швейцарии, Азербайджана, Сербии, Румынии, Австрии.

Зимнее заседание Парламентской ассамблеи ОБСЕ проходит в Вене 22-23 февраля. К этому времени состоялось совместное заседание общих комитетов ПА ОБСЕ, на котором выступили заместитель госсекретаря по иностранным делам и международному сотрудничеству, представитель действующего председателя ОБСЕ Винченцо Амендола, генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер, председатель ПА ОБСЕ Георгий Церетели.-0-