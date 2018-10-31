Минская площадка важна для переговоров по урегулированию международных конфликтов - эксперты

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участники встречи Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности отмечают важность минской площадки для переговоров по урегулированию международных конфликтов, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам участников, Минск стал площадкой для урегулирования конфликтов не только по Нагорному Карабаху и востоку Украины, но и между Сербией и Косово. Проведенные сегодня в Минске переговоры между представителями Белграда и Приштиной были названы началом нового Минского процесса.

Во время дискуссии также были обсуждены некоторые аспекты реализации минских договоренностей, в том числе существующий формат проведения переговоров по урегулированию конфликта на востоке Украины.

Мюнхенская конференция по безопасности проводится ежегодно с 1963 года. Первоначально мероприятие задумывалось как форма диалога между ФРГ и США по вопросам политики безопасности. Со временем оно начало привлекать все большее внимание представителей политических и военных кругов других стран. В настоящее время конференция является одним из наиболее представительных и авторитетных форумов в мире по вопросам политики безопасности и сотрудничества в военной сфере. В ней принимают участие политики высшего звена, главы государств стран Европы, США и Азии, руководители военных ведомств, руководство НАТО и ОБСЕ, эксперты по вопросам безопасности, представители военно-промышленных концернов, ведущие журналисты. С каждым годом все больший интерес к форуму проявляют деловые круги.

Первая встреча Основной группы МКБ состоялась в 2009 году. Встречи проходят в формате эксклюзивного закрытого диалога высокого уровня с привлечением широкого круга участников. Они являются продолжением Мюнхенской конференции и в определенной степени задают тон последующей на ней дискуссии. Традиционно фокусом внимания основной группы является архитектура безопасности региона, в котором проводится встреча. Последняя прошла 8 мая 2017 года в Вашингтоне (до этого заседания были в Москве, Пекине, Дохе, Нью-Дели, Вене, Тегеране, Аддис-Абебе).-0-