"Минский диалог" позволит выработать новые идеи по актуальным международным темам - участник форума

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время форума экспертной инициативы "Минский диалог" озвучиваются новые идеи для решения актуальных вопросов международной повестки. Такое мнение сегодня журналистам высказал соучредитель центра международного и сравнительного права Армении, бывший советник премьер-министра Армении Сурен Саргсян, передает корреспондент БЕЛТА.

Сурен Саргсян отметил, что формат, выбранный для форума "Восточная Европа: в поисках безопасности для всех", интересен. "Благодаря таким мероприятиям всегда появляются новые идеи, подходы, которые представляют эксперты и политические деятели и дипломаты", - сказал он. Тема форума важна не только для постсоветских стран, стран Европы, но и для США, Китая, представители которых также принимают участие в "Минском диалоге", добавил собеседник.

Эксперт подчеркнул важность того, что в форуме принимает участие Президент Беларуси Александр Лукашенко. Представители более 40 стран мира смогут из первых уст узнать о приоритетах белорусской внешней политики.

Форум "Восточная Европа: в поисках безопасности для всех" проходит в Минске 23-25 мая. Его организатором выступила экспертная инициатива "Минский диалог". Мероприятие должно положить начало ежегодному открытому и масштабному диалогу между ведущими экспертами из Восточной Европы, Европейского союза, России, США и Китая. Минск предоставляет качественно новую площадку для дискуссий о настоящем и будущем региональной и международной безопасности.

Среди спикеров - генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер, заместитель помощника генсекретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности Джеймс Аппатурай, экс-генсекретарь ОДКБ Николай Бордюжа, генеральный директор секретариата Совета государств Балтийского моря Майра Мора, экс-председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Кристин Муттонен.-0-