Мирончик: организация переговоров на минской площадке отработана до деталей

15 февраля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Организация работы на минской площадке логистически и в плане безопасности отработана до деталей. Об этом заявил сегодня на брифинге начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы стараемся, чтобы работа в данном формате для ее участников была максимально комфортной", - подчеркнул Дмитрий Мирончик.

/Будет дополнено/.-0-