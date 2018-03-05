Миссия наблюдателей от СНГ приступила к мониторингу парламентских выборов в Туркменистане

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наблюдатели от СНГ 5 марта приступили к мониторингу на выборах депутатов Меджлиса Туркменистана, сообщили БЕЛТА в штабе миссии.

Планируется, что в состав миссии войдет не менее 80 наблюдателей, в том числе 10 из них будут работать на долгосрочной основе. В штабе рассказали о встрече первого заместителя председателя Исполнительного комитета - исполнительного секретаря СНГ Виктора Гуминского с председателем Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов в Туркменистане Гулмурадом Мурадовым. "Обсуждены вопросы, связанные с предстоящими выборами депутатов Меджлиса Туркменистана. Председатель Центризбиркома подробно проинформировал о ходе избирательной кампании, которая проходит в спокойной обстановке и в соответствии с национальным законодательством. Также Гулмурад Мурадов заверил, что миссии будут созданы необходимые условия для наблюдения за выборами", - проинформировали в штабе.

В свою очередь Виктор Гуминский напомнил о принципах деятельности миссии наблюдателей от СНГ. Он подчеркнул, что работа миссии будет строиться в соответствии с законодательством Туркменистана и основываться на общепризнанных принципах и нормах международного избирательного права. Наблюдатели от СНГ исходят из того, что выборы - это внутреннее дело государства. Задача же миссии состоит в том, чтобы оценивать избирательную кампанию на предмет ее соответствия национальному законодательству и оказывать содействие в проведении свободных и демократических выборов.

Выборы депутатов Меджлиса Туркменистана пройдут 25 марта.-0-