Мясникович: Беларусь - активный сторонник интеграции на глобальном и региональном уровнях

20 февраля, Минск /Светлана Савко - БЕЛТА/. Беларусь - активный сторонник интеграции на глобальном и региональном уровнях. Об этом сегодня заявил председатель Совета Республики Михаил Мясникович на встрече с первым заместителем Генерального секретаря ООН Аминой Мохаммед, передает корреспондент БЕЛТА.

"Беларусь - активный сторонник интеграции как на глобальном, так и на региональном уровне", - сказал Михаил Мясникович. То, что страна принимает Региональный форум национальных координаторов по ЦУР, еще раз это подтверждает.

Как отметил спикер, белорусскую сторону беспокоит, что некоторые страны заявляют об отходе от глобальных целей интеграции. "Беларусь же и политику, и экономику выстраивает в тренде глобальной и региональной интеграции. Мы стремимся участвовать в работе транснациональных компаний, финансово-промышленных групп. Полагаем, что в этом хорошие перспективы", - подчеркнул Михаил Мясникович.

Как сообщалось, Амина Мохаммед прибыла в Беларусь по приглашению национального координатора по достижению ЦУР, вице-спикера Совета Республики Марианны Щеткиной. Во время встречи в июле 2017 года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке она предложила первому заместителю Генсекретаря ООН принять участие в Региональном форуме национальных координаторов. Он пройдет в Минске 21-22 февраля и соберет делегации более чем из 40 стран. Это высокие должностные лица, представители международных организаций. Участники форума обменяются опытом по достижению Целей устойчивого развития, обсудят проблемные вопросы выполнения Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Такой диалог будет содействовать распространению лучшей мировой практики и инновационных подходов в сфере достижения ЦУР, станет платформой для создания региональной сети национальных координаторов по ЦУР.

Повестку-2030 государства - члены ООН приняли 25 сентября 2015 года. Она включает список из 17 целей, направленных на ликвидацию бедности, борьбу с неравенством и несправедливостью, на решение проблем, связанных с изменением климата. Беларусь уже предприняла ряд важных шагов для достижения ЦУР. Правительством одобрена Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития на период до 2030 года. Выстроена национальная архитектура по достижению Целей устойчивого развития. Работа в сфере достижения ЦУР проводится государством во взаимодействии с бизнес-кругами, гражданским обществом и международными организациями.-0-