Мясникович на встрече с турецким коллегой обсудил развитие межпарламентского сотрудничества

9 июля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Председатель Совета Республики Национального собрания Михаил Мясникович и исполняющий обязанности спикера Парламента Турции Исмаил Кахраман обсудили развитие межпарламентского сотрудничества. Об этом БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в Турции.

В частности, речь во время встречи шла о создании в парламенте Турции после прошедших недавно выборов группы дружбы с Беларусью. Обсуждались также вопросы организации визита в Минск до конца года нового спикера парламента, выборы которого должны состояться уже 13 июля. На этот пост выдвинут нынешний глава правительства Бинали Йылдырым, а должность премьер-министра, согласно внесенным в Конституцию поправкам, будет упразднена.

Михаил Мясникович просил турецкую сторону поспособствовать скорейшему согласованию проекта соглашения о признании дипломов о высшем образовании и поблагодарил Исмаила Кахрамана за личный вклад в укрепление белорусско-турецкого сотрудничества.

"Беседа в целом прошла в очень теплой атмосфере", - отметили в посольстве.

В свою очередь Исмаил Кахраман пообещал передать все озвученные просьбы и содержательное наполнение состоявшейся беседы своему преемнику.

Как сообщалось БЕЛТА, в Анкаре 9 июля состоится церемония инаугурации Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана. Михаил Мясникович примет в ней участие в качестве главы белорусской делегации. Помимо встречи с Исмаилом Кахраманом, программа пребывания Михаила Мясниковича также предусматривает двусторонние встречи с членами правительства Турции и руководителями зарубежных делегаций.

Планируется, что Реджеп Тайип Эрдоган принесет присягу в 18 часов по местному времени. Он также сделает свое первое заявление перед высокопоставленными иностранными гостями, представителями дипломатических миссий, депутатами и известными деятелями бизнеса, культуры и спорта Турции, представителями прессы. После выступления Президент Турции объявит состав своего кабинета.-0-