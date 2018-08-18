Мясникович назвал приоритеты будущей концепции сближения законодательств Беларуси и РФ

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект концепции сближения законодательств Беларуси и России дорабатывается с учетом замечаний и предложений заинтересованных. Об этом в интервью газете "Рэспублiка" заявил председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Михаил Мясникович, сообщает БЕЛТА.

Спикер отметил, что акценты в концепции должны быть сделаны на важнейших приоритетах: равных правах граждан, равных условиях для субъектов хозяйствования, единых рынках без изъятий и ограничений, а также цифровой экономике. "Необходимо детализировать положения концепции, посвященные этим вопросам. Это будет подчеркивать значимость их решения для двух государств", - сказал Михаил Мясникович.

"Сближение законодательства Беларуси и России должно происходить при незыблемости ряда принципов, закрепленных в Договоре о создании Союзного государства, в том числе принципов сохранения государствами своего суверенитета и независимости, а также с учетом национальных интересов двух стран", - добавил он.

Касаясь поставленной Президентом задачи об увеличении ВВП до $100 млрд, спикер подчеркнул, что это непростая задача, и для ее выполнения важно, чтобы все органы власти, как этого требует Президент, консолидировали усилия и имеющиеся ресурсы. "Совет Республики подготовил и внес в правительство более трех десятков конкретных предложений по совершенствованию законодательства в ряде отраслей, в том числе инвестиционного, налогового, гражданского, законодательства о распоряжении государственным имуществом, научно-инновационной деятельности, развитии предпринимательства, образовании, национальной безопасности", - рассказал председатель Совета Республики.

Одно из предложений состоит в двухлетнем планировании законопроектной деятельности. В Совете Республики полагают, что в 2019-2020 годах необходимо подготовить правовую базу, которая позволит совершить качественный рывок в следующей пятилетке и достичь в 2025 году ВВП в $100 млрд. Для этого экономика страны должна расти темпами, опережающими общемировые. "Поэтому нужен определенный задел, в том числе в нормотворческой работе. Надо заранее определить ключевые законопроекты и обеспечить их заблаговременную подготовку и принятие, чтобы была создана нормативная правовая база", - считает Михаил Мясникович.

По его мнению, работу над пакетом прогнозных документов и бюджетом страны также следует вести в расчете на 2019-2020 годы - последние и, соответственно, наиболее напряженные годы пятилетки.

В 2017 году в Беларуси показатель ВВП на душу населения (по паритету покупательной способности) составил $18 тыс. Это 66-е место в рейтинге Всемирного банка. "Нам есть куда расти. Но на старом багаже амбициозные задачи по удвоению ВВП нельзя решить. Необходима, прежде всего, современная технологическая начинка производства. И здесь ключевая роль отводится новым предприятиям и новым технологиям", - убежден Михаил Мясникович.

Хорошим стимулом для запуска инновационных проектов должно стать венчурное финансирование, продолжил он. Уже отработаны принципиально новые для страны методы отбора проектов и финансирования венчурных сделок. Профинансирован пилотный венчурный проект в сфере использования беспилотных аппаратов в точном земледелии. Госкомитет по науке и технологиям создал рабочую группу, которая сформирует дорожную карту по совершенствованию законодательства с целью развития венчурной деятельности в стране до 2020 года. Планируется внести поправки в Гражданский и Налоговый кодексы, законы о хозяйственных обществах о банкротстве. Кроме того, запланированы меры, призванные повышать заинтересованность отечественных и иностранных инвесторов в участии в фондах венчурного капитала в Беларуси. Предусматривается также особый порядок регистрации и допуска к размещению и обращению на национальной бирже ценных бумаг субъектов венчурной деятельности.-0-