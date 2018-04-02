Мясникович: необходимо усилить парламентский мониторинг за сближением законодательств стран СНГ

2 апреля, Минск /Светлана Савко - БЕЛТА/. Парламентский мониторинг за сближением законодательств стран СНГ необходимо усилить. Об этом сегодня на открытии весенней сессии Совета Республики заявил его председатель Михаил Мясникович, передает корреспондент БЕЛТА.

В апреле пройдет заседание Межпарламентской ассамблеи СНГ, где планируется рассмотреть итоги деятельности МПА за прошлый год. "Белорусской делегации, считаю, необходимо выступить с предложением об усилении парламентского мониторинга за сближением законодательства государств - участников СНГ. В том числе посредством имплементации разрабатываемых ассамблеей модельных законодательных актов в национальное законодательство", - сказал председатель Совета Республики.

МПА СНГ за 25 лет разработала более 300 модельных законов, затрагивающих практически все сферы общественных отношений. По мнению Михаила Мясниковича, следует проанализировать эффективность этой работы.

Глава верхней палаты обратил внимание, что открытие весенней сессии парламента совпало с особым праздником - Днем единения народов Беларуси и России. "Уверен, что политическая воля, изложенная в договоре о создании Союзного государства, будет в полном объеме реализована на благо наших народов и стран", - отметил он.-0-