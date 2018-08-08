Мясникович отмечает необходимость скорейшего расширения договорно-правовой базы с Японией

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларуси и Японии необходимо расширить договорно-правовую базу сотрудничества. Такое мнение выразил сегодня председатель Совета Республики Михаил Мясникович на встрече с руководителем группы межпарламентской дружбы "Япония-Беларусь", председателем специального комитета Палаты представителей парламента Японии по региональному восстановлению Хиромичи Ватанабэ, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я хотел бы особое внимание обратить на то, что у нас, я считаю, недостаточная договорно-правовая база сотрудничества. У нас фактически отсутствуют базовые соглашения, которые определяют вопросы торговли, инвестиций, налогообложения и многие другие ключевые вопросы сотрудничества", - сказал Михаил Мясникович.

Он отметил, что в белорусском парламенте с нетерпением ждут соглашений о торгово-экономическом сотрудничестве, о взаимной защите и поддержке инвестиций, об избежании двойного налогообложения. Документы находятся на рассмотрении японской стороны.

"Мы, безусловно, когда получим согласования японской стороны, незамедлительно приступим к ратификации этих соглашений в парламенте", - заверил председатель Совета Республики.

По мнению Михаила Мясниковича, если страны полностью задействуют парламентское измерение, это даст импульс развитию торгово-экономических и гуманитарных отношений. "Мы в этом очень заинтересованы, - подчеркнул он. - Группы дружбы, которые сформированы в наших парламентах, - это хороший инструмент парламентских контактов и в целом двусторонних отношений между нашими странами".

Делегация парламента Японии посещает с рабочим визитом Беларусь 7-11 августа. У парламентариев также запланированы переговоры в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия и Министерстве здравоохранения Беларуси. Делегация посетит несколько предприятий, в том числе "Элему", "Коммунарку", компанию "Гейм Стрим".-0-