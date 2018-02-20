20 февраля, Минск /Светлана Савко - БЕЛТА/. Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Михаил Мясникович предлагает Алжиру активизировать межпарламентское сотрудничество. Об этом он заявил на встрече с министром иностранных дел Алжира Абделькадером Мессахелем, передает корреспондент БЕЛТА.

Михаил Мясникович назвал визит министра иностранных дел Алжира знаковым. Он выразил уверенность, что по его результатам будут достигнуты договоренности, которые позволят активизировать сотрудничество двух стран. "Парламент готов решать самые сложные и ответственные задачи для того, чтобы развивать наше двустороннее сотрудничество и согласовывать повестку на международных площадках", - отметил он.

Председатель Совета Республики и глава внешнеполитического ведомства Алжира обсудили ряд вопросов, в том числе касающиеся межпарламентского сотрудничества. По словам Михаила Мясниковича, хорошим инструментом для развития межпарламентского диалога могут быть группы дружбы парламентариев двух стран. В Национальном собрании Беларуси такая имеется. Белорусская сторона рассчитывает на создание аналогичной в парламенте Алжира.

Михаил Мясникович также высказался о том, чтобы парламентарии двух стран более активно формировали договорно-правовую базу белорусско-алжирского сотрудничества. В числе приоритетных он назвал соглашения в сфере взаимной защиты инвестиций, научно-технического сотрудничества. "Они действительно создают базу для полноценного сотрудничества", - заявил председатель Совета Республики.

Абделькадер Мессахель и Михаил Мясникович

На встрече обсуждались также перспективы торгово-экономического сотрудничества. В Национальном собрании готовы парламентскими инструментами оказывать содействие его развитию. Михаил Мясникович выразил надежду, что ожидания, с которыми делегация Алжира прибыла в Беларусь, оправдаются, и двустороннее сотрудничество в дальнейшем будет развиваться достаточно динамично.

В свою очередь Абделькадер Мессахель передал Михаилу Мясниковичу наилучшие пожелания от председателя Сената Алжира. Министр согласился с тем, что парламенты играют значительную роль в развитии сотрудничества между странами. Он поддержал предложение Михаил Мясниковича о создании группы дружбы. Абделькадер Мессахель подчеркнул, что у алжирской стороны есть намерения расширять и углублять сотрудничество с Беларусью.-0-