Мясникович предлагает Чехии активнее использовать возможности Беларуси как члена ЕАЭС

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чехия могла бы более активно использовать возможности Беларуси как члена ЕАЭС. Об этом сегодня заявил председатель Совета Республики Михаил Мясникович на встрече с делегацией Сената парламента Чехии во главе с председателем комитета по иностранным делам, обороне и безопасности Франтишком Бубланом, передает корреспондент БЕЛТА.

"Чехия могла бы более активно использовать возможности Беларуси как члена Евразийского экономического союза для торговли, инвестиций, реализации гуманитарных и иных проектов", - сказал председатель Совета Республики. Беларусь рассчитывает на приход чешских инвесторов для развития совместного бизнеса.

Спикер озвучил еще несколько предложений, которые должны поспособствовать расширению двусторонних контактов. Так, он считает, что Беларуси и Чехии нужно расширить договорно-правовую базу. Сейчас на рассмотрении сторон находятся 9 проектов соглашений, в том числе по научно-техническому сотрудничеству. Реализация последнего будет способствовать контактам между белорусской и чешской молодежью, университетами, научно-исследовательскими центрами, убежден Михаил Мясникович. Он выразил надежду, что чешские парламентарии окажут поддержку уже рассматриваемым соглашениям и появлению новых. Кроме того, в Совете Республики как палате парламента территориального представительства выступают за активизацию контактов между регионами.

Михаил Мясникович добавил, что Беларусь рассматривает Чехию как важного торгово-экономического и политического партнера в Европе, и выразил уверенность, что контакты между двумя странами, в том числе парламентские, могут быть более активными. Он считает, что сторонам, в частности, надо активнее использовать возможности международных площадок, двусторонних контактов. Спикер убежден, что у Беларуси и Чехии может быть больше совместных проектов и инициатив.-0-