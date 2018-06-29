29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета Республики Михаил Мясникович предлагает двухлетнее планирование законопроектной деятельности. Об этом он заявил сегодня на закрытии весенней сессии верхней палаты парламента, передает корреспондент БЕЛТА.

Михаил Мясникович отметил, что перед всеми ветвями власти поставлена целевая задача - обеспечить в 2025 году ВВП страны в объеме $100 млрд. "Парламент и правительство должны сформировать действенное и эффективное законодательство, обеспечивающее выполнение этой целевой задачи. Дело очень сложное, ответственное, и готовых рецептов пока нет. В качестве конструктивного шага полагаю целесообразным предусмотреть двухлетнее, а не на один год, как сложилась практика, планирование законопроектной деятельности, то есть на 2019-2020 годы", - сказал председатель Совета Республики.

Такой подход заложит правовую основу для удвоения ВВП к концу 2025 года, убежден Михаил Мясникович. "Уже сейчас надо нарабатывать перечень законопроектов к указу, чтобы документ можно было принять не в конце года, а раньше", - добавил он.

В настоящее время в правительстве идет активная работа по вопросам развития страны в 2019 году. "Полагаю, что работу над пакетом прогнозных документов и бюджетом страны следует также вести в расчете на 2019-2020 годы - последние, а соответственно, наиболее напряженные годы пятилетки", - подчеркнул председатель Совета Республики.-0-