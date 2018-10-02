Мясникович предлагает сделать проект гибридной семилетки социально-экономического развития Беларуси до 2025 года

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета Республики считает целесообразным сделать проект гибридной семилетки социально-экономического развития Беларуси до 2025 года. Такое предложение спикер озвучил на открытии осенней сессии верхней палаты парламента, передает корреспондент БЕЛТА.

Михаил Мясникович отметил, что как сторонник долгосрочного планирования считает оптимальным сделать проект гибридной семилетки социально-экономического развития страны, а именно конкретную двухлетку на 2019-2020 годы и основные положения до 2025 года. "И под это должно быть соответствующее законодательство", - добавил он.

Приоритетом номер один на осенней сессии Михаил Мясникович назвал работу над бюджетным пакетом и планом подготовки законопроектов на следующий год. Спикер напомнил, что Совет Республики внес предложение, чтобы эти документы были сформированы на двухлетний период: 2019-2020 годы. "Это позволит создать необходимый задел в законодательстве на следующую пятилетку в целом. При этом важно, чтобы работал пакетный принцип подготовки законопроектов", - сказал руководитель верхней палаты парламента.

Михаил Мясникович предлагает также реализовать двухлетнее планирование и на микроуровне. "Все валообразующие предприятия и организации должны защитить свои бизнес-планы на 2019 и 2020 годы в специально созданных комиссиях из числа представителей местной власти и республиканских органов", - считает спикер. Такой подход, по его мнению, позволит выработать механизмы реализации прогноза и бюджета "снизу", оценить способности кадров на местах выполнять целевые задачи.

"Против такого, скорее всего, будут выступать как республиканские, так и местные органы. И не потому, что это неправильно, а потому, что это серьезная и ответственная работа. Но делать ее надо, надо видеть узкие места в развитии и своевременно решать сложные задачи", - убежден спикер.-0-