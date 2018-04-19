Мясникович предложил Грузии активизировать межпарламентское сотрудничество

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопросы развития межпарламентского и торгово-экономического сотрудничества обсуждены на встрече председателя Совета Республики Михаила Мясниковича с Чрезвычайным и Полномочным Послом Грузии в Беларуси Валерием Кварацхелия. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.

По мнению Михаила Мясниковича, парламентарии двух стран могли бы более эффективно сотрудничать прежде всего в рамках групп дружбы. "Мы могли бы активизировать межпарламентские связи, что будет содействовать укреплению сотрудничества наших стран, в том числе между деловыми кругами. У нас хороший задел и хорошие перспективы", - заявил он. В то же время странам нужно переходить от простой торговли к инвестиционному сотрудничеству, созданию совместных компаний.

Беларусь также заинтересована развивать партнерство с Грузией в сфере образования и науки. "Это и подготовка кадров. У нас современные научные школы, они могут быть востребованы в Грузии", - сказал председатель Совета Республики.

В свою очередь посол Грузии отметил высокий интерес деловых кругов Грузии к сотрудничеству с Беларусью. В числе перспективных направлений взаимодействия он назвал IT-сферу и здравоохранение. Что касается медицины, то в этой сфере страны уже развивают партнерство - в Беларусь приезжают для обучения студенты из Грузии. Реализуются и другие проекты. В частности, в рамках одного из них Грузия оказала Беларуси помощь в поставке лекарственных средств для лечения гепатита С. Препарат получили 1,5 тыс. белорусских пациентов.

Беларусь и Грузия успешно укрепляют двусторонние связи, динамично развивается торговля, растет число совместных проектов. В основе этого сотрудничества - взаимное уважение и высокое доверие между главами государств двух стран. Особая роль в укреплении двустороннего партнерства отводится парламентскому измерению. -0-

Фото Геннадия Жинкова.