Мясникович призывает законодателей уделять особое внимание инновационной и финансовой безопасности Беларуси

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парламентарии и эксперты, работая с законопроектами, обязаны особое внимание уделять инновационной и финансовой безопасности страны. Об этом сегодня на открытии осенней сессии Совета Республики заявил его председатель Михаил Мясникович, передает корреспондент БЕЛТА.

Спикер убежден, что импорт, особенно по связанным кредитам, необходимо контролировать на соответствие закупаемых технологий мировому уровню и обеспечение гарантированных прав на содержащиеся в них объекты интеллектуальной собственности.

"В этой связи должна возрасти роль научной экспертизы законопроектов и ратифицируемых договоров и соглашений, в том числе о финансовых заимствованиях. Научно-инновационные, торговые, финансовые и иные риски должны быть серьезно просчитаны, как и достоверность наличия должного кадрового обеспечения новых производств", - убежден Михаил Мясникович. В качестве примера он привел США, их требовательность в отношении стран, которые заимствовали американские технологии. Именно это во многом породило торговые войны, напомнил он.

Касаясь задач в законодательной сфере, спикер отметил, что предстоит оперативно разработать и принять ряд законопроектов в электроэнергетике, торговле, корпоративных отношений. "Приоритетной должна оставаться работа Совета Республики по законодательному обеспечению эффективной инвестиционной деятельности. Наша задача - создать комфортную правовую среду для более активного привлечения инвестиций в экономику страны как главного инструмента развития. Необходимо укреплять доверие инвесторов: своих и зарубежных", - подчеркнул председатель Совета Республики.

Повестка осенней сессии будет весьма насыщенной. Сенатором предстоит рассмотреть более 30 законопроектов, в их числе новая редакция Налогового кодекса.

Важнейшим законопроектом, планируемым к принятию на этой сессии, Михаил Мясникович назвал проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Беларуси по вопросам питьевого водоснабжения". Спикер обратил внимание, что во время личных приемов и встреч с гражданами, проводимых членами Совета Республики, приходится слышать жалобы на неудовлетворительное качество питьевой воды в ряде населенных пунктов. "Вопрос не надуманный, и им надо заниматься предметно. Средства, конечно, нужны, но они не столь огромны. Все можно решать поэтапно", - считает спикер.

Он напомнил, что Президиум Совета Республики в конце августа утвердил конкретный план действий по реализации поручений главы государства, данных им в 2018 году во время важнейших социально-политических и экономических мероприятий. "Этот план должен стать "дорожной картой" для каждого сенатора с учетом целевой установки Президента страны - повышение эффективности системы государственного управления на основе согласованности действий, единства и последовательности целей", - резюмировал председатель Совета Республики.-0-