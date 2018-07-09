Мясникович возглавит белорусскую делегацию на инаугурации Президента Турции Эрдогана

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Анкаре 9 июля состоится церемония инаугурации Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщили БЕЛТА в посольстве Беларуси в Турции.

В качестве главы белорусской делегации в церемонии инаугурации примет участие председатель Совета Республики Национального собрания Михаил Мясникович. Запланирована его встреча с Исмаилом Кахраманом, исполняющим обязанности спикера Парламента Турции до избрания нового спикера 13 июля 2018 года.

Программа пребывания Михаила Мясниковича также предусматривает двусторонние встречи с членами правительства Турции и руководителями зарубежных делегаций.

Свое участие в церемонии инаугурации подтвердили многие зарубежные делегации, в том числе из стран СНГ, Европы, Центральной Азии и Ближнего Востока. По предварительной информации, на церемонию прибудут 25 президентов, 5 спикеров парламентов, 10 премьер-министров и ряд делегаций на уровне министров.

Реджеп Тайип Эрдоган 9 июля в 18 часов по местному времени принесет присягу и сделает свое первое заявление перед высокопоставленными иностранными гостями, представителями дипломатических миссий, депутатами и известными деятелями бизнеса, культуры и спорта Турции, а также представителями прессы.

Ранее сообщалось о том, что после выступления президент Турции объявит состав своего кабинета. Согласно внесенным поправкам в Конституцию, должность премьер-министра будет упразднена.-0-