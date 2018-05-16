Молдова может стать мостом между ЕС и ЕАЭС - Додон

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Молдовы Игорь Додон сегодня в ходе брифинга назвал большим достижением получение республикой статуса наблюдателя при Евразийском экономическом союзе. Об этом сообщает ТАСС.

"Будем дружить со всеми, исходя из наших национальных интересов. Получив статус наблюдателя, Молдова может стать мостом между ЕС и ЕАЭС", - сказал Игорь Додон.

По его словам, процедура получения этого статуса специально разрабатывалась в союзе по просьбе молдавской стороны. "Я знаю, что теперь поступили заявки на получение такого же статуса и от других стран", - отметил президент Молдовы.

Отвечая на вопрос о дальнейших шагах и возможном членстве в ЕАЭС, президент Молдовы отметил, что такие вопросы необходимо выносить на референдум.

Молдова получила статус наблюдателя на недавнем саммите ЕАЭС в Сочи. Как отметил присутствовавший на заседании Игорь Додон, устойчивое развитие молдавской экономики невозможно без традиционных торговых связей в СНГ, которые, по его словам, ослабли в последние годы. Президент обратил внимание, что укрепление связей в рамках Содружества и ЕАЭС поддерживает подавляющее большинство населения страны.-0-